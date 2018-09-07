Губернатор проинспектировал ход благоустройства пермских дворов

16:51 | 10.09.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым проехал по городу с инспекцией. Во время поездки глава региона ознакомился с реализацией проектов по благоустройству придомовых территорий, а также пообщался с жителями, какими они хотят видеть свои дворы после благоустройства.



Так, губернатор осмотрел двор на ул. Краснофлотской, 18. Здесь уже полностью завершены запланированные работы: выполнен ремонт дворовых проездов, завершено обустройство тротуаров и парковок, установлены скамейки и урны. Глава региона обозначил, что, несмотря на отсутствие со стороны заказчика замечаний, важной составляющей комфортного и безопасного двора является наличие освещения. Подтвердила слова губернатора и местная жительница, которая в это время гуляла на площадке с детьми. Глава региона поручил городской администрации решить вопрос с освещением в этом дворе и учесть необходимость установки такого оборудования и в других ремонтируемых дворах.



«Люди оценивают происходящие в своих дворах изменения позитивно, потому что некоторые придомовые территории не благоустраивались по 10–20 лет. Важно, что жители участвуют в обсуждении предстоящих изменений, они высказывают свои пожелания, и впоследствии, по мере возможности, они учитываются», — пояснил Максим Решетников.



По информации городских властей, организация освещения входит в программу формирования современной городской среды. Программа по благоустройству дворов в регионе реализуется второй год, и, по словам губернатора, в ее реализации важно участие самих жителей. Они совместно с управляющими организациями ищут варианты, чтобы благоустраивать дворы комплексно. Так, рядом с двором дома на ул. Краснофлотской, 18, были разбиты подъездные пути по близлежащей улице Механошина. В этом году ее удалось дополнительно включить в план ремонтов дорожных объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги». И теперь, после ее ремонта, у жителей этого микрорайона появилась безопасная дорога к их домам.



Как отметил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Александр Бородин, в приоритетный проект «Формирование современной городской среды г. Перми» на 2018 год включен 91 двор 216 многоквартирных домов. «Сейчас работы по благоустройству, запланированные на этот год, завершены уже более чем на 60 %, проходят лабораторные испытания уложенного асфальтобетонного покрытия, — рассказал Александр Бородин. — Кроме того, в Перми реализуются еще две программы: по установке детских площадок и по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Мы стараемся подходить к их реализации комплексно: 40 % дворов, включенных в программу «Формирование современной городской среды», синхронизированы с озвученными программами, и работы по всем программам ведутся параллельно».



Во дворе дома, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, 89а, в этом году также были выполнены благоустроительные работы: уложен новый асфальт в дорожных проездах и на пешеходных дорожках. Помимо этого, впервые за долгие годы проведены ремонтные работы в подъездах дома, во время которых были обновлены входные группы, уложена новая плитка, перекрашены стены, заменены поручни и установлены новые почтовые ящики. Недавно дом перешел под управление муниципальной управляющей компании — УК «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».



Сейчас управляющая компания «ведет» 57 домов, и их количество постоянно увеличивается. При этом в каждом из домов УК старается в максимально короткие сроки провести ремонт подъездов.



Максим Решетников отметил необходимость оценить такой подход компании к благоустройству и рассмотреть возможность его трансляции в другие районы Перми и территории края.



Напомним, всего в 2018 году в Пермском крае предполагается благоустроить более 500 общественных пространств, в том числе более 400 дворов. Из них 91 двор — в Перми. Также в краевой столице продолжается благоустройство набережной и начались работы на эспланаде, это крупнейшие общественные пространства города.



На благоустройство территорий в бюджете региона предусмотрено 955,3 млн рублей, что на 12 % больше, чем в 2017 году. При этом 918 млн рублей будет направлено на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, и еще 37,4 млн рублей — на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).