В прикамском поселке Щучье Озеро продолжается монтаж коммуникаций для новой школы

16:22 | 10.09.2018

В поселке Щучье Озеро Октябрьского муниципального района продолжается строительство нового корпуса школы. Кирпичная кладка стен выполнена на 85 %, ведутся кровельные работы. К завершающей фазе подходят работы по монтажу систем наружной канализации и теплоснабжения, начался монтаж систем внутреннего электроснабжения. Комплексная трансформаторная подстанция уже установлена.



Как поясняют в министерстве территориального развития Пермского края, работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Планируемый срок сдачи объекта — IV квартал 2018 года.



Напомним, изначально для строительства школы в Щучьем Озере был взят типовой проект. Однако впоследствии он претерпел изменения. Так, появилась потребность усилить фундамент здания с учетом геологических особенностей местности. Кроме того, по просьбам местных жителей в проект были добавлены помещения для дополнительного образования детей.



У здания будет новая система подачи питьевой воды, новая система пожаротушения, строится новая, современная котельная, оснащенная современным энергосберегающим оборудованием.



Таким образом, проект новой школы вышел за рамки типового и является уникальным, учитывающим и особенности местности, и современные требования безопасности, и пожелания самих жителей поселка Щучье Озеро.