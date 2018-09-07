Около 24 тысяч пермских детей отдохнули с помощью бюджета

14:52 | 10.09.2018

Летняя оздоровительная кампания для школьников завершена. В департаменте социальной политики администрации Перми подвели ее предварительные итоги.



Напомним, в этом году формы бюджетной поддержки для организации летнего отдыха детей города Перми были традиционными: компенсация части расходов на оплату путевки; сертификат на частичную оплату стоимости путевки; субсидии хозяйствующим субъектам.



Нововведением стало оказание услуги по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха, детских лагерях палаточного типа без получения сертификата.



Этим летом услуги для детей города Перми оказывали 188 организаций: загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря досуга и отдыха на базе муниципальных и частных учреждений, детские лагеря палаточного типа на базе частных и муниципальных учреждений.



Таким образом, бюджетную поддержку по организации отдыха детей получили в этом году порядка 24 тыс. ребят.



Отдельное внимание во время летней кампании всегда уделяется подросткам «группы риска». В этом году для 1,5 тыс. таких ребят были организованы занятия на спортивных площадках города.



Для того чтобы отдых детей был интересным и полезным, лагеря разрабатывали оригинальные форматы образовательных программ. Например, в загородном лагере «Нечайка» были организованы тематические смены в сфере творчества, журналистики, дизайна и бизнеса. Специфика загородного лагеря «Юность» — это смены спортивной направленности, одна из них была посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.



Лагеря досуга и отдыха, организованные на базе муниципальных учреждений, реализовали программы лечебно-оздоровительной, спортивной направленности, программы развития интеллектуальных способностей, профессионального самоопределения, профилактики правонарушений. Нововведением этого года стали отряды правоохранительной направленности в лагерях досуга и отдыха.



Отметим, перед началом летней кампании все лагеря прошли межведомственную приемку. В течение всего оздоровительного периода за деятельностью лагерей осуществлялся регулярный контроль со стороны администрации Перми и контрольно-надзорных органов: Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и ГУ МЧС. Также в этом году контрольные мероприятия в отношении организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляла Государственная инспекция труда в Пермском крае.



Таким образом, консолидированный и межведомственный подход к организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Перми позволил провести его качественно и безопасно.