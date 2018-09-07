Житель Прикамья отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов

14:42 | 10.09.2018

34-летний житель Чайковского, не желающий содержать сына, проведет полгода в колонии строгого режима, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



С 2015 года по решению суда отец обязан был ежемесячно перечислять на содержание 11-летнего ребенка четверть дохода. Однако в течение трех лет мужчина, зная о возложенной на него судом обязанности, ни разу не попытался оказать материальную помощь своему сыну.



В рамках исполнительного производства алиментщик был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, ему назначили 20 часов обязательных работ. Но и эта мера не помогла должнику вспомнить о своих родительских обязанностях. Когда сумма долга по алиментам достигла почти 250 тысяч рублей, дознаватель службы возбудил в отношении нерадивого отца уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.



Суд признал мужчину виновным. При этом у должника уже имелось несколько судимостей за грабежи, кражу, угон и незаконное хранение наркотиков; поэтому с учетом рецидива суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.