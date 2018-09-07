Игорь Сапко прокомментировал итоги единого дня голосования

14:19 | 10.09.2018

Депутат Госдумы РФ Игорь Сапко рассказал об итогах единого дня голосования.



— 9 сентября прошел единый день голосования. Он завершил 84 избирательные кампании в 52 субъектах РФ. В 26 регионах в единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 8 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 100 мандатов. Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Партия «Единая Россия» в большинстве территорий в региональных и муниципальных парламентах сохранила свою лидирующую позицию и выступила вполне успешно!



В Пермском крае состоялись выборы в органы местного самоуправления. В 36 территориях края жители избирали около 2 тысяч депутатов. Выборы прошли справедливо, прозрачно и в рамках действующего законодательства. Жалоб на организацию процесса голосования не поступало.



Замечу: из выдвинутых и зарегистрированных от регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края 1806 кандидатов победу одержали 1327, а это более 71 % полученных мандатов! По сравнению с подобным выборным циклом 2013 года партия «Единая Россия» показала рост по полученным мандатам более чем на 25 %. Огромное спасибо нашим избирателям, что высказали свою гражданскую позицию и пришли на избирательные участки. Искренне поздравляю всех победивших кандидатов, на вас лежит огромная ответственность за дальнейшее развитие ваших территорий! Уверен, главным в работе сейчас станет исполнение наказов избирателей.