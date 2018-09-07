Пермяков приглашают на дегустацию плодов Ботанического сада

13:11 | 10.09.2018

Во вторник, 11 сентября, в 18:00 в Пермском университете состоится экскурсия «Осенний сад» с дегустацией плодов, созревших на территории Ботанического сада.



Посещение экскурсии подразумевает благотворительный взнос в 300 рублей на развитие Ботанического сада ПГНИУ в рамках проекта «Пальмовая ветвь». Взнос можно совершить непосредственно перед экскурсией или онлайн (psu.ru/universitet/endowment-psu/vnesti-svoj-vklad/vnesti-pozhertvovanie-on-line). После экскурсии можно будет приобрести саженцы и задать интересующие вопросы по выращиванию плодовых растений специалистам.



Вход на экскурсию со стороны фонтана (напротив корпуса № 8), предварительная регистрация не требуется.