В Перми началась укладка асфальта на улице Уральской

12:55 | 10.09.2018

Ремонт улицы Уральской в Перми ведется в круглосуточном режиме. Начаты работы по укладке асфальтового покрытия с четной стороны.



Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки с 1 июля. На ремонтируемом участке завершена укладка рельсов. Трамвайное движение здесь, как и было запланировано, открылось 1 сентября.



На объекте продолжается ремонт проезжей части. В настоящее время подрядная организация с четной стороны уложила щебеночное основание и приступила к укладке асфальтобетонного покрытия. Также ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций.



Капитальный ремонт улицы Уральской включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.



Кроме того, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.