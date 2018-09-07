Концерт для молодежи в Перми собрал более 3 тысяч зрителей

12:24 | 10.09.2018

В воскресенье, 9 сентября, в Перми прошло сразу два масштабных события — II Пермский международный марафон и III Молодежный форум. Общее количество участников мероприятий без учета болельщиков марафона достигло почти 10 тысяч человек.



Завершающим событием этого дня стал концерт на площади перед Театром-Театром, его хедлайнер — группа Quest Pistols Show. На площади собралось более 3 тысяч человек.



Напомним, для участников III Молодежного форума состоялись мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, проведены презентации бизнес-кейсов и медиапроектов. Молодые люди Прикамья приняли участие в публичных лекциях и дискуссиях на темы волонтерства, киберспорта и молодежной политики. В перерывах между секциями участники увидели гонки квадрокоптеров, киберспортивный шоу-матч, публиковали в «Инстаграме» фотографии с героями популярных фильмов и официальными хештегами форума.



Утром же Пермь превратилась в настоящую марафонскую дистанцию. В Пермском международном марафоне, который проходил лишь второй раз, по предварительным данным, приняли участие более 7,2 тысячи спортсменов. Самой массовой дистанцией, по информации организаторов, стал забег на 3 км.