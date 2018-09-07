Пермь: новости дня
20:40 | 9.09.2018
На площадке Молодежного форума прошел open talk с главой Прикамья
Начиная диалог с участниками форума, Максим Решетников остановился на инвестициях в развитие региона. По словам губернатора, за последние 1,5 года краевые власти в Прикамье развернули активную инвестиционную деятельность, в том числе увеличили финансирование транспортной и социальной инфраструктуры.
В прошлом году была начата большая работа по развитию сельских территорий, именно там стартовали крупные проекты по развитию систем здравоохранения и образования. К примеру, из 27 школ, которые в Прикамье должны построить за 5 лет, в Перми построят 5, остальные — в других территориях региона. Также за 1,5 года в Прикамье увеличены темпы газификации, проведения интернета и сотовой связи. Все это необходимо для повышения уровня жизни в регионе и для того, чтобы молодое поколение хотело связать свое будущее именно с Пермским краем.
«Чтобы удерживать молодежь, нам нужна и развитая, передовая столица. Нужна столица с более высоким уровнем жизни: с развитой транспортной инфраструктурой, насыщенной культурной и спортивной жизнью, — отметил Максим Решетников. — Поэтому мы с 2019 года увеличиваем инвестиции на развитие города. Одна из задач, которую мы перед собой поставили, — это вернуть транспорту статус общественного, чтобы в нем было комфортно и безопасно передвигаться по городу. Инвестиции также предполагаются в преобразование эспланады, реконструкция ожидает и Комсомольский проспект».
При этом губернатор отметил, что любые инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу бессмысленны, когда отсутствует понимание конечной цели. По словам Максима Решетникова, опыт других регионов показывает, что количество проводимых мероприятий позитивно сказывается на развитии региона. Поэтому сейчас важно следовать намеченному пути — увеличивать число крупных событий в сферах культуры, спорта, бизнеса и промышленности.
«У нас есть программа развития края на 5 лет и воля, чтобы ее реализовать. Но нам важно, чтобы в процессе ее реализации был диалог с вами, чтобы мы не ошиблись в приоритетах. Поэтому мы проводим Молодежный форум, чтобы услышать ваше мнение, ваши предложения», — подчеркнул Максим Решетников и призвал молодых людей активно интересоваться новыми проектами, изучать и не бояться критиковать их.
Ученик гимназии № 4 (г. Пермь) поинтересовался тем, каким образом региональные власти намерены удерживать выдающихся и преуспевающих выпускников школ. Губернатор отметил, что на первом этапе важно придать вузам динамику развития, чтобы они вели подготовку студентов не просто в рамках госзаказа, но развивали программы образования с перспективой на десятилетия. При этом, по словам Максима Решетникова, очевидно, что некоторые ребята все равно будут уезжать и поступать в вузы других регионов. В этом вопросе, считает губернатор, важно, чтобы они потом вернулись. Именно поэтому Пермскому краю и нужно большое количество мероприятий, а также направления для самореализации талантливой молодежи.
Также из аудитории прозвучал вопрос о реализации проекта «Пермь — 300 лет на Каме». Студент пермского филиала Высшей школы экономики поинтересовался, реально ли реализовать столь масштабные преобразования в озвученные сроки и, если да, откуда на это появятся средства.
Максим Решетников отметил, что Пермь действительно слышала очень много крупных проектов, однако «в бетоне» смогла увидеть далеко не все. «Мы уже начинаем реализацию масштабного проекта маленькими шагами. Например, сейчас мы находимся на площадке, где еще 2 месяца назад было производство. В планах преобразовать его в новое культурное пространство, где разместится художественная галерея, будут проходить крупные мероприятия, такие как Молодежный форум», — пояснил губернатор.
Касательно финансирования глава региона пояснил, что источники доходов для реализации проекта есть. В этом году, например, в регионе изменилось налоговое законодательство. Краевые власти пересмотрели механизм предоставления налоговых льгот, и уже со следующего года бюджет Пермского края получит дополнительно 3 млрд рублей. К 2021 году эта сумма увеличится до 10 млрд рублей. Все эти средства будут направлены на развитие региона.
Напомним, площадки Молодежного форума работают по 8 направлениям: «Твори добро», «Культура», «Киберспорт», «Реновации. Комфортный город», «Спортивная молодежь», «Молодежные медиа», «PRO Бизнес и инновации», а также «Мир в XXI веке глазами молодых».
© «Вечерние Ведомости»
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