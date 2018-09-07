Пермь: новости дня
20:30 | 9.09.2018
Молодежи Прикамья рассказали о способах защититься в социальных сетях
Одним из первых участников форума поприветствовал губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона отметил, что «форум создан по инициативе молодежи Пермского края для того, чтобы вместе обсуждать будущие проекты». Губернатор пожелал воспользоваться форумом, чтобы «прокачать себя» и максимально эффективно провести этот день.
Своими первыми впечатлениями от форума уже успели поделиться эксперты и спикеры форума. Они отмечают осведомленность пермской молодежи о современных тенденциях. Так, руководитель отдела экспертных сервисов информационной безопасности Positive Technologies Антон Тюрин подчеркнул, что молодежь заинтересована в представленных на форуме направлениях, слушатели задают актуальные вопросы. «К 10 утра собралась полная аудитория, задавали практические вопросы, которые касались актуальных тем, например информационной безопасности в социальных сетях. Поговорили и о вопросах «на будущее», которые могут возникнуть только к 2035 году», — оценил работу секций форума Антон Тюрин.
Продюсер киберспортивного направления Mail.Ru Group Никита Кулаков оценил развитие киберспорта в регионе. «Пермский край выделяется на фоне остальных. Среди других регионов страны Пермский край — один из самых активных, — отметил эксперт. — В этом году на форуме по большей части мы обсуждали то, как можно себя развить в киберспорте. Примечательно, что наша секция работала с самого утра, при этом была полная аудитория заинтересованных ребят с горящими глазами».
Отметим, в программе форума — выступления и публичные лекции по вопросам градостроительства, образования и культуры, спорта и молодежных медиа. Важность общения в рамках форума отметил руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан. По его словам, молодые люди должны участвовать в процессе обсуждения проектов. «Чтобы пройти от идеи до ее внедрения кратчайшим путем, нужно слушать людей, для которых этот проект готовится», — подчеркнул эксперт.
© «Вечерние Ведомости»
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