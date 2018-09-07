В Перми расследуется гибель женщины при падении в шахту лифта

14:41 | 9.09.2018

В Орджоникидзевском районе возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей по факту гибели женщины от падения в шахту лифта жилого дома, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, днем 5 сентября лифтер организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов, с целью эвакуации пассажиров, застрявших в лифте высотного дома в Орджоникидзевском районе, привлекла на помощь жительницу дома, 1950 года рождения, не состоящую в штате организации. По неустановленной причине во время работ по эвакуации пассажиров из застрявшего лифта женщина упала в шахту лифта и получила смертельную травму. Застрявших пассажиров затем эвакуировали работники аварийной бригады обслуживающей организации.



Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники следственного комитета при участии представителей Западно-уральского управления Ростехнадзора. Действиям сотрудников организации, занимающейся техническим обслуживанием лифтов, будет дана уголовно-правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.