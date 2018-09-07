Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


14:37 | 9.09.2018

В столице Прикамья будут благоустроены 33 общественные территории

В администрации города состоялось обсуждение проектов муниципальных программ функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры». Документы охватывают плановый период 2019-2023 годов.

В рамках заседания круглого стола начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Бородин рассказал о планируемых результатах реализации проекта муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства». Он отметил, что в 2019 году планируется строительство водопроводных сетей в микрорайонах Висим (протяженность 7,7 погонных км) и Вышка-1 (протяженностью 3,2 погонных км). Кроме того, в 2019 году планируется обустройство скважин для обеспечения населения резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций в количестве 6 скважин, а также строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых коммунальных бытовых отходов, в 2019 году достигнет 19741,300 тонны, показатель будет оставаться на этой отметке до 2023 года.

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества подлежащих капитальному ремонту возрастет с 34,9% в 2019 году до 45,4% в 2023 году.

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы также представил Александр Бородин. Ее цель – повышение уровня благоустройства Перми. Ее успешное исполнение повысит уровень благоустройства дворовых территорий, прилегающих к 985 многоквартирным домам. Начальник департамента отметил, что показатель может быть скорректирован после получения средств на плановый период от бюджетов вышестоящих уровней. Также до 2022 года планируется благоустроить 33 общественные территории Перми.

Про планируемые итоги реализации программы «Обеспечение жильем» доложила и.о. начальника управления жилищных отношений администрации Перми Светлана Колесова. Цель программы – создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города. Светлана Колесова подчеркнула, что доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа за пять лет реализации программы составит 23,8%; с 2019 по 2023 год свои жилищные условия улучшат 2363 семьи. Расселенная площадь аварийного жилья составит 75,4 тысячи кв. метров.

Проект муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство» презентовал и.о. начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков. Он отметил, что предполагается увеличение доли площади ООПТ от площади территории города с 15,95% (2019 год) до 16,75% (2023). Будут продолжены мероприятия по обеспечению охраны лесов, сохранению и развитию природных экологических систем, объектов животного и растительного мира.

Все муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города до 20 октября.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:26 | 9.09.2018
Желание Ройзмана – «закон». Бывшего мэра увезли в автозаке с акции против пенсионной реформы

16:22 | 9.09.2018
Явка на выборах в думу Екатеринбурга приблизилась к 17%

14:55 | 9.09.2018
На выборах в городскую думу Екатеринбурга фиксируется массовый подвоз избирателей

14:45 | 9.09.2018
На Пермском международном марафоне финишировали участники забегов на длинные дистанции

14:41 | 9.09.2018
В Перми расследуется гибель женщины при падении в шахту лифта

14:37 | 9.09.2018
В столице Прикамья будут благоустроены 33 общественные территории

14:36 | 9.09.2018
В Перми покажут документальный фильм «Девочки»

14:11 | 9.09.2018
К полудню явка на выборах в думу Екатеринбурга составила более 9 %

13:47 | 9.09.2018
В Полевском огонь уничтожил жилой дом, два автомобиля и повредил соседний дом

13:28 | 9.09.2018
Крупный пожар произошёл в одном из коллективных садов Берёзовского

13:05 | 9.09.2018
С понедельника в Екатеринбурге ожидается похолодание

12:57 | 9.09.2018
В Екатеринбурге на выборах в городскую думу включился административный ресурс. Горизбирком бессилен или в курсе, и закрывает на это глаза?

12:23 | 9.09.2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга

12:16 | 9.09.2018
В Екатеринбурге ведется учет избирателей с помощью особых открыток

12:03 | 9.09.2018
Сегодня проходят выборы в 15 муниципалитетах Свердловской области

11:26 | 9.09.2018
Полпред президента проголосовал на выборах в гордуму Екатеринбурга, и сказал пару слов про Тунгусова

11:22 | 9.09.2018
Утром явка избирателей на выборах в думу Екатеринбурга составила более 3 %

10:50 | 9.09.2018
Выборы в Екатеринбурге начались: у чиновников районных администраций блокируют телефоны

08.09.2018

18:27 | 8.09.2018
Анатолий Шарапов обратился в полицию из-за незаконной агитации с его именем

17:27 | 8.09.2018
В Свердловской области приостановлена деятельность цеха по производству свинца, где погиб рабочий, а ещё двое получили серьёзные травмы

16:39 | 8.09.2018
Евгений Куйвашев принял участие в «Тур де Шарташ — 2018»

15:50 | 8.09.2018
Молодых тагильчан принял в ряды «Юнармии» заместитель Шойгу

14:05 | 8.09.2018
В Белоярке пьяный помощник депутата «нажрался в хлам» и подмочил репутацию

12:49 | 8.09.2018
В Свердловской области у станции Марамзино автомобиль перевернулся прямо на ж/д переезде

11:19 | 8.09.2018
За минувшую ночь в Свердловской области сгорели два садовых домика

11:12 | 8.09.2018
Росприроднадзор намерен взыскать со Среднеуральской птицефабрики более 14 миллионов рублей

07.09.2018

21:10 | 7.09.2018
Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляции по делу Гофенберг

19:39 | 7.09.2018
Михаил Бородин наградил свердловских полицейских, победивших в конкурсе сотрудников дежурных частей

19:21 | 7.09.2018
Главе Русской медной компании вручили благодарность от Федерации бокса России

19:00 | 7.09.2018
«Е-картой» теперь можно оплачивать проезд по межгороду

18:33 | 7.09.2018
В Перми появились новые «островки безопасности» для пешеходов

18:25 | 7.09.2018
Завтра стартует «Месяц культуры Японии в Екатеринбурге»

18:02 | 7.09.2018
Срочно! Евгений Куйвашев ликвидировал должность Владимира Тунгусова

17:41 | 7.09.2018
В Перми обсудили школьную форму

17:30 | 7.09.2018
На Урале уничтожили 18 тонн персиков и винограда из Казахстана

17:28 | 7.09.2018
Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»

17:01 | 7.09.2018
В Перми продолжается приемка благоустроенных дворов

16:55 | 7.09.2018
О ритуальном сервисе Челябинска

16:45 | 7.09.2018
Свердловский Минстрой выдал разрешительные документы застройщику «Бухты Квинс»

16:23 | 7.09.2018
Девочка из Ревды, которой мать откусила губу, скончалась в Анапе от остановки сердца

16:19 | 7.09.2018
В Кургане LADA сбила 10-летнего мальчика на улице Зорге

16:11 | 7.09.2018
В Коркино открыли физкультурный комплекс РМК

16:09 | 7.09.2018
Завтра курганскому стадиону «Центральный» присвоят имя Валерия Брумеля

15:49 | 7.09.2018
За четыре дня в Екатеринбурге уничтожено 3,5 тонны мясной и рыбной продукции

15:32 | 7.09.2018
В Париже пройдет выставка уральских сувениров

15:23 | 7.09.2018
Три грузовика и легковушка столкнулись в Курганской области

15:01 | 7.09.2018
РМК поздравляет челябинцев с Днем города

15:00 | 7.09.2018
Депутат Анатолий Литовченко выступил за доступность сельской медицины

14:54 | 7.09.2018
Пермь готова к отопительному сезону на 97,5 %

14:54 | 7.09.2018
На Урале полиция спасла заблудившегося грибника


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 