В столице Прикамья будут благоустроены 33 общественные территории

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14:37 | 9.09.2018
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В рамках заседания круглого стола начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Бородин рассказал о планируемых результатах реализации проекта муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства». Он отметил, что в 2019 году планируется строительство водопроводных сетей в микрорайонах Висим (протяженность 7,7 погонных км) и Вышка-1 (протяженностью 3,2 погонных км). Кроме того, в 2019 году планируется обустройство скважин для обеспечения населения резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций в количестве 6 скважин, а также строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых коммунальных бытовых отходов, в 2019 году достигнет 19741,300 тонны, показатель будет оставаться на этой отметке до 2023 года.
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества подлежащих капитальному ремонту возрастет с 34,9% в 2019 году до 45,4% в 2023 году.
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы также представил Александр Бородин. Ее цель – повышение уровня благоустройства Перми. Ее успешное исполнение повысит уровень благоустройства дворовых территорий, прилегающих к 985 многоквартирным домам. Начальник департамента отметил, что показатель может быть скорректирован после получения средств на плановый период от бюджетов вышестоящих уровней. Также до 2022 года планируется благоустроить 33 общественные территории Перми.
Про планируемые итоги реализации программы «Обеспечение жильем» доложила и.о. начальника управления жилищных отношений администрации Перми Светлана Колесова. Цель программы – создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города. Светлана Колесова подчеркнула, что доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа за пять лет реализации программы составит 23,8%; с 2019 по 2023 год свои жилищные условия улучшат 2363 семьи. Расселенная площадь аварийного жилья составит 75,4 тысячи кв. метров.
Проект муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство» презентовал и.о. начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков. Он отметил, что предполагается увеличение доли площади ООПТ от площади территории города с 15,95% (2019 год) до 16,75% (2023). Будут продолжены мероприятия по обеспечению охраны лесов, сохранению и развитию природных экологических систем, объектов животного и растительного мира.
Все муниципальные программы будут утверждены отдельными постановлениями администрации города до 20 октября.
© «Вечерние Ведомости»
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