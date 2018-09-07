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Пермь: новости дня


14:36 | 9.09.2018

В Перми покажут документальный фильм «Девочки»

Центральный выставочный зал (Комсомольский проспект, 10) совместно с департаментом культуры и молодежной политики администрации Перми проводит показ документального фильма «Девочки». Он пройдет 11 сентября в 18.00 в рамках всероссийской инициативы, приуроченной к 77-й годовщине с начала блокады Ленинграда.

Фильм «Девочки», снятый в 2016 году режиссером Марией Поприцак, стал участником молодежного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино».

«Девочки» – это шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. Самой младшей из героинь, Наталье Соболевой, было всего 11 лет, когда началась война. Она дочь почетного гражданина Петрограда и подруга символа блокады – Тани Савичевой, мечтала стать художником и подавала большие надежды.

Тася Ветошникова, еще одна героиня фильма, стала чемпионкой СССР по теннису среди юниоров. Летом 1941 года она с нетерпением ждала «взрослых» соревнований. Но война, а затем и блокада изменили их жизни до неузнаваемости. Вера Яковлева проводила лето 1941 года в Луге, откуда ей спешно пришлось бежать. Немцы занимали город за городом. Где-то в толпе бегущих рядом с ней, возможно, была Зина Волкова. Она копала окопы, но немцы налетели, и пришлось спасаться – кто как может. Ганна Миронова и Галя Ткачева остались совсем одни в неотапливаемых огромных ленинградских коммунальных квартирах. Они не спускались в бомбоубежища. Им уже было все равно. Но в сердцах девочек жила надежда. 13-летние девчонки работали сутками у станка, пытались играть, танцевать и смеяться и даже заниматься спортом. Они учились водить огромные грузовики по льду Ладожского озера. Они любили и ненавидели, ходили под пулями и спасали жизни других – и все во имя Победы.

Сеанс пройдет 11 сентября в 18.00 в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10). Вход на просмотр фильма свободный.

© «Вечерние Ведомости»

 


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