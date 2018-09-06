В Перми появились новые «островки безопасности» для пешеходов

18:33 | 7.09.2018

Всего в этом году устанавливается 9 новых «островков безопасности», еще 11 изношенных или поврежденных были реконструированы.



Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», специальными конструкциями обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы на наиболее оживленных и аварийных участках, что позволяет сделать эти участки более заметными и повысить их безопасность.



Работы по установке новых «островков безопасности» проходят в сентябре. Они появились, например, на перекрестках улиц Крупской и Дружбы, Попова и Екатерининской, Лянгасова и Токарной и других. На сегодняшний день в Перми установлено более 50 конструкций. «Островки безопасности» оснащают направляющими устройствами и дополнительными дорожными знаками. В случае, когда пешеход не успел перейти дорогу полностью, на таком островке можно переждать, когда проедет поток транспорта, и безопасно перейти оставшуюся проезжую часть.



Кроме того, в сентябре между торговыми центрами комплекса «Семья» были обновлены делиниаторы, позволяющие отделить трамвайные пути от проезжей части во избежание выезда автомобилистов на них, а также парковки в габарите проезда трамваев.