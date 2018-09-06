Пермь: новости дня
17:41 | 7.09.2018
В Перми обсудили школьную форму
Представители управления сферой образования, педагогического и родительского сообщества, а также пермские производители школьной формы и дизайнеры одежды обсудили базовые критерии, которыми следует руководствоваться при выборе школьной формы.
В ходе дискуссии своими решениями поделились директора и родители пермских школ. Так, в гимназии №4 организуется индивидуальный пошив школьной формы, при этом ее стиль и тип ткани определен заранее. В школах №50 и №140 на общем собрании предоставляется перечень поставщиков школьной формы, это позволяет родителям подобрать варианты в различной ценовой категории, а в школе №42 школьную форму носят не только дети, но и педагоги.
Абсолютно все участники дискуссии отметили, что для детей подросткового возраста подбор школьной формы должен быть индивидуальным. Поэтому в сентябре для старшеклассников стартует конкурс моделирования. По лучшим дизайнерским работам будет изготовлена коллекция школьной одежды, которую планируют представить на выставке «Образование и карьера».
Эта дискуссия была инициирована Пермской торгово-промышленной палатой при поддержке министерства промышленности, предпринимательства и торговли, министерства образования и науки края, а также департамента образования администрации Перми.
Отметим, что образовательная выставка «Умный ребенок» будет проходить в выставочном комплексе «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) до 9 сентября. В ходе выставки родители и их дети смогут познакомиться с кружками художественно-эстетической, технической и спортивной, экологической и краеведческой, военно-патриотической направленности, занятия по которым проходят в городских учреждениях дополнительного образования.
Так, детско-юношеский центр «Антей» представит на выставке свою эксклюзивную образовательную программу «Полис современных коммуникаций», направленную на развитие профессионально-личностных качеств детей и подростков. Начнется презентация с игротренинга на сплочение «Школа приключений» и мастер-класса «Фетровые чудеса». Затем дети будут строить картонный «Дом коммуникаций», смогут пройти прослушивание в студии вокала «ART-SOLO» и попробовать себя в роли современного живописца. Целый час молодые корреспонденты школы мультимедийной журналистики «Антея» будут вести телевизионный репортаж с места событий.
Педагоги детских садов города на выставке познакомят всех желающих с краткосрочными образовательными практиками, а также с предоставляемыми в учреждениях дополнительными платными услугами. Такие услуги могут получать в том числе дети, не посещающие детский сад и имеющие особенности в развитии.
В рамках деловой программы педагоги, руководители образовательных учреждений, а также родители смогут посетить специальные форумы и мастер-классы по инновационным образовательным практикам.
© «Вечерние Ведомости»
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