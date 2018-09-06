Пермь: новости дня
17:28 | 7.09.2018
Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»
По словам первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина, на исполнение указа президента о развитии России до 2024 года из федерального бюджета предполагается направить 8 трлн рублей. «Федеральный бюджет готов взять на себя до 95 % расходов для выполнения указа о стратегическом развитии», — подчеркнул он.
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас развивающиеся регионы больше волнует общий баланс финансирования, так как субъекты, у которых экономический потенциал выше, чем у других, получат меньший объем софинансирования из федерального бюджета. При этом субъектам до сих пор не дали четких целевых показателей, которых необходимо добиться по национальным проектам, а также на какую поддержку со стороны Федерации они могут рассчитывать.
Также Максим Решетников обозначил, что регионам необходимо больше полномочий для решения административных вопросов. «Мы много говорим про увеличение финансирования, но мы забываем об эффективности использования бюджетных средств. Так, у нас есть районы, где администрация тратит на свое содержание все доходы и дотации, потому что административный штат очень раздут», — пояснил губернатор и добавил, что субъектам необходимо предоставить право самостоятельно определять, куда дальше двигаться, делать местное самоуправление полноценным — там, где это возможно.
Помимо этого, губернатор отметил позитивный результат проводимой Минфином РФ оценки эффективности налоговых льгот. В итоге Пермский край пересмотрел предоставляемые в регионе налоговые льготы, и в течение следующих 3 лет поэтапно налоговые доходы бюджета увеличатся на 10 %. Эти средства будут инвестироваться в развитие региона.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, именно индекс бюджетной обеспеченности сейчас является основой межбюджетных отношений. Регионам для более эффективного развития нужна предсказуемость в межбюджетных отношениях.
© «Вечерние Ведомости»
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