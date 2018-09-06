Пермь: новости дня
17:01 | 7.09.2018
В Перми продолжается приемка благоустроенных дворов
В рамках программы отремонтированы дворы по шоссе Космонавтов, 117, 121, улице Экскаваторной, 51, 53, улице Мира, 31, 33, 35, 65, 74, 78а, 80а, 83, 85, 130, 132, улице Дениса Давыдова, 18, 20, улице Милиционера Власова, 31, 35, улице Советской Армии, 37, проспекту Декабристов, 20, улице Льва Толстого, 10, 33, улице Стахановской, 10, улице Карпинского, 17, улице Архитектора Свиязева, 28, 28а, 28б, 30.
Во дворах заасфальтированы проезды и тротуары, установлены и покрашены бордюры, оборудованы парковочные места для машин, появились новые скамейки и урны.
Жители домов сами решали, какие виды работ будут произведены во дворах за счет средств программы, следили за качеством выполнения работ. Кроме того, жители принимали активное участие в благоустройстве, в том числе озеленении и уборке территории своих дворов.
Так, жители дома по ул. Советской Армии, 37, прилагают все усилия для того, чтобы благоустроить свою территорию. Они занимаются ландшафтным дизайном, обустраивают зоны отдыха со скамеечками, беседками, выращивают цветы — розы, георгины, гортензии, жители установили во дворе детскую площадку, спортивную площадку с тренажерами. А за счет федерального финансирования в этом году во дворе их дома выполнено асфальтирование придомовой территории, проезда, пешеходного тротуара, выделены парковочные места для автотранспорта, покрашены бордюры.
— Для жителей очень важно участие в программе. Работы по благоустройству требуют больших финансовых вложений, и, если бы не финансовая помощь, вряд ли в ближайшие годы нам удалось заасфальтировать придомовую территорию. Возможность участия в программе жители восприняли с большой радостью и получили великолепный результат. Хочется отметить и работу подрядчика. Работы были выполнены очень качественно и довольно быстро. Работать с подрядной организацией было приятно. Руководство грамотное, компетентное, рабочие — профессионалы своего дела, — отметила председатель ТСЖ Татьяна Соловьева.
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Перми второй год благодаря федеральному финансированию. Эта программа является уникальной возможностью по комплексному благоустройству дворов.
Основной перечень работ включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, есть и дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
© «Вечерние Ведомости»
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