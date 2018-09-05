Пермь готова к отопительному сезону на 97,5 %

14:54 | 7.09.2018

На прошлом заседании штаба глава Перми Дмитрий Самойлов давал ряд поручений по подготовке к отопительному сезону. Мотовилиха была в отстающих. Сейчас район существенно улучшил показатель по подготовке домов к зиме.



На заседании штаба по подготовке города к отопительному сезону, которое провел заместитель главы администрации Сергей Романов, представители районных администраций доложили о готовности социальных объектов и многоквартирных домов к зиме.



Всего предстояло подготовить более 6 тысяч домов, 280 социальных объектов, более 1 тысячи км тепловых сетей, 390 центрально-тепловых пунктов, 53 котельные. В настоящее время процент готовности детских садов и школ к зиме составляет 100 %.



На прошлом заседании штаба глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главе Мотовилихинского района подтянуться и исправить ситуацию. Готовность к отопительному сезону у района была ниже 70 %. Сегодня Мотовилиха улучшила показатель до 88 %. Два района полностью готовы к зиме — Индустриальный и Дзержинский. У остальных районов показатель выше 90 %. В настоящее время управляющие компании и ТСЖ сдают паспорта готовности. В целом готовность по городу составляет 97,5 %.



Отопление начнет запускаться в школах, детских садах, больницах с 15 сентября, затем поэтапно тепло начнет поступать и в дома.