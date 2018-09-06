Пермь: новости дня
13:20 | 7.09.2018
Должник Пермского филиала «Т Плюс» рискует остаться без отопления
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» наложил ограничение на подачу горячей воды для бани, расположенной по ул. А. Пушкина в Свердловском районе Перми. Организация-владелец ИП Япаров В.М. является одним из крупнейших должников, за период с апреля 2016 по сентябрь 2018 года ее руководитель не заплатил теплоснабжающей компании более 1,5 млн рублей. Кроме того, предприниматель игнорирует все требования выполнить обязательства перед энергетиками.
Со своей стороны, «ЭнергосбыТ Плюс» всегда шел на диалог с представителем малого бизнеса, однако последний регулярно нарушал все достигнутые договоренности по графикам оплаты. Сейчас в отношении ИП Япаров В.М. ресурсоснабжающая организация вынуждена принять крайние меры и ограничить подачу ГВС, поставив «заглушки» на трубопровод. В перспективе должник может остаться и без отопления.
«Перед началом осенне-зимнего периода мы призываем всех должников погасить задолженность. И хотим напомнить, что в случае принудительного отключения работы по возобновлению энергоснабжения оплачиваются клиентом. Кроме того, наличие долга за теплоэнергию отрицательно влияет на деловую репутацию компаний малого и среднего бизнеса», – отметил директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков.
Общая сумма долга коммерческих клиентов в Прикамье перед «ЭнергосбыТ Плюс» на начало сентября составляет 475,5 млн рублей, из них на компании Перми приходится 362 млн рублей. Для воздействия на неплательщиков энергетики применяют комплекс мер: подача исковых заявлений о взыскании долгов, иски о признании компаний-должников банкротами, рейды с судебными приставами, а также кардинальные шаги по ограничению подачи теплового ресурса.
© «Вечерние Ведомости»
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