Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми

13:06 | 7.09.2018

В четверг, 6 сентября, состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.



Стороны обсудили реализацию указа президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми.



В настоящее время совместно с правительством Пермского края подготовлен проект распоряжения Правительства РФ об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания г. Перми.



Предполагается, что в состав оргкомитета войдут представители сферы бизнеса, власти, деятели искусства и культуры. Председателем оргкомитета предложено стать Виталию Мутко. Во время встречи с Максимом Решетниковым Виталий Мутко сообщил, что он готов возглавить оргкомитет.



Губернатор Пермского края отметил, что сейчас в регионе уже формируется сводный план событий по подготовке к празднованию 300-летия Перми. «План подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме», — обозначил Максим Решетников.



В план подготовки к 300-летию входит комплексное развитие краевой столицы. Проект преобразования краевой столицы был представлен широкой общественности в мае 2018 года в рамках VII межрегионального архитектурно-строительного форума. Указ президента России о праздновании 300-летия Перми был подписан 10 июля 2018 года.