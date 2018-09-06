В выходные в Перми похолодает

12:30 | 7.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, солнечно. Сегодня, 7 сентября, днем в Перми будет до 20°С.



Завтра столбик термометра поднимется до 20°С, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. В воскресенье, 7 сентября, будет около 13°С, ночью температура может опуститься до 2°С. Начало следующей недели также ожидается прохладным.