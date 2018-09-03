Избирательные комиссии и правоохранительные органы Прикамья отработали действия по пресечению правонарушений

18:45 | 6.09.2018

Состоялось межведомственное совещание по подготовке к единому дню голосования. В рамках мероприятия были подведены итоги подготовки к 9 сентября участковых избирательных комиссий (УИК), органов правопорядка и МЧС.



В режиме тренировки была отработана схема координации совместных действий между комиссиями, собственниками помещений и правоохранительными органами в единый день голосования. Для каждого председателя УИК разработана краткая инструкция по порядку действий при возникновении нештатных ситуаций.



Все службы готовы к оперативной проверке сообщений о возникновении любых правонарушений, связанных с проведением единого дня голосования.



В единый день голосования на территории Прикамья будет работать 850 участковых избирательных комиссий. Всего обеспечивать голосование на УИКах будет почти 7 тысяч членов комиссий, более 1,5 тысячи из которых прошли специальную подготовку по обеспечению безопасности. Инструктаж для них проходил в течение двух недель.



Участники совещания подчеркнули, что в случае нарушения законодательства все комиссии и правоохранительные органы будут оперативно реагировать на подобные сигналы и незамедлительно привлекать лиц к установленной законом строгой ответственности.



По итогам совещания был сделан вывод о полной готовности избирательных комиссий, правоохранительных органов и органов МЧС к координации совместных действий по обеспечению правопорядка и законности в день голосования.