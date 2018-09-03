Пермякам расскажут о статусе и значении современного русского языка

17:38 | 6.09.2018

13 сентября в 18.00 в Центральной библиотеке им. Пушкина (улица Петропавловская, 25) лекцию о современном русском языке прочитает кандидат филологических наук Людмила Александровна Грузберг.



Людмила Александровна – лингвист-диалектолог, лексиколог, лексикограф, специалист по пермским говорам, автор и соавтор словарей и справочников русского языка.



Лекция будет посвящена современному состоянию русского языка как самого распространенного представителя восточнославянской группы, как по числу говорящих на нем, так и по количеству стран, в которых он используется для повседневного общения.



Внимание будет уделено статусу и значению русского языка в современном мире, факторам, которые способствуют или препятствуют развитию языков. Лектор расскажет о причинах повсеместного изучения английского языка и научных свидетельствах совершенства, величия, выразительности языков.



Эти и другие вопросы будут освещены в лекции Людмилы Александровны Грузберг, которая проходит в рамках лектория «Пермские встречи» в малом зале библиотеки.



Вход свободный.