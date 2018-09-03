Завтра в пермской гимназии № 33 откроется семейный культурно-досуговый центр

15:28 | 6.09.2018

7 сентября в 12:40 в гимназии № 33 (улица Николая Островского, 68) состоится открытие теннисного зала, который смогут посещать как сами школьники, так и их родители и друзья.



Такой семейный центр был создан по инициативе школьного спортивного клуба «Сириус», а также ТОС «Сибирский» в рамках XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».



В рамках открытия семейного центра для физоргов спортивного клуба будут проведены мастер-классы по настольному теннису, а также теннисный турнир для родителей и детей 2–6-х классов.



Организаторы надеются, что семейный культурно-досуговый центр будет востребован среди не только учащихся гимназии, но и жителей микрорайона. Здесь будут проводиться дополнительные занятия по физической культуре, а также городские и районные соревнования.



Отметим, что в прошлом году в целях развития массового спорта в гимназии была отремонтирована хоккейная коробка. Проект реализовывался при поддержке партнеров учебного заведения.