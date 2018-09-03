В Прикамье выберут лучший многофункциональный центр

14:40 | 6.09.2018

В региональном МФЦ стартовал пятый, юбилейный конкурс на звание «Лучший многофункциональный центр Пермского края». Конкурс проводится с 2014 года.



В этом году лидеров определит экспертная комиссия, в состав которой вошли представители министерства информационного развития и связи Пермского края, территориальных органов власти, администрации МФЦ. Жюри определит победителей в трех номинациях: «Лучший филиал», «Лучшее структурное подразделение», а также назовет имя лучшего универсального специалиста.



Для победы в первенстве отделениям МФЦ предстоит продемонстрировать высокие результаты не только в количестве обработанных обращений, оснащенности филиалов, широте перечня предоставляемых услуг и количестве благодарностей от заявителей. Коллективам центров необходимо будет проявить свой творческий потенциал — один из этапов конкурса подразумевает создание гимна МФЦ.



В номинации «Лучший универсальный специалист» в этом году тоже немало новинок. В частности, оценку работе сотрудников дадут не только эксперты, но и жители региона. Заявители смогут принять участие в онлайн-голосовании на официальном сайте ведомства.



По словам руководителя управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмаровой, региональный конкурс способствует росту профессиональных компетенций сотрудников учреждения, повышению престижа профессии работников многофункциональных центров, позволяет специалистам посмотреть на достижения других МФЦ, обменяться опытом.



— Для руководства учреждения это еще и возможность увидеть объективную картину того, как работают офисы, какие практики предлагают, какие у них есть успехи, а в чем, может быть, и недоработки. Все это в конечном счете способствует совершенствованию всей системы предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои документы», — подчеркивает специалист.



Итоги регионального конкурса будут подведены в октябре. Победители будут награждены ценными призами, а также представят Пермский край на всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России», который ежегодно проводится Министерством экономического развития Российской Федерации.



Отметим, в этом году многофункциональные центры Пермского края бьют рекорды по посещаемости. За первое полугодие 2018 года сотрудники МФЦ оказали более 2,5 млн услуг, это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в регионе работают 53 филиала и более 200 структурных подразделений «Мои документы».