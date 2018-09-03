Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


14:40 | 6.09.2018

В Прикамье выберут лучший многофункциональный центр

В региональном МФЦ стартовал пятый, юбилейный конкурс на звание «Лучший многофункциональный центр Пермского края». Конкурс проводится с 2014 года.

В этом году лидеров определит экспертная комиссия, в состав которой вошли представители министерства информационного развития и связи Пермского края, территориальных органов власти, администрации МФЦ. Жюри определит победителей в трех номинациях: «Лучший филиал», «Лучшее структурное подразделение», а также назовет имя лучшего универсального специалиста.

Для победы в первенстве отделениям МФЦ предстоит продемонстрировать высокие результаты не только в количестве обработанных обращений, оснащенности филиалов, широте перечня предоставляемых услуг и количестве благодарностей от заявителей. Коллективам центров необходимо будет проявить свой творческий потенциал — один из этапов конкурса подразумевает создание гимна МФЦ.

В номинации «Лучший универсальный специалист» в этом году тоже немало новинок. В частности, оценку работе сотрудников дадут не только эксперты, но и жители региона. Заявители смогут принять участие в онлайн-голосовании на официальном сайте ведомства.

По словам руководителя управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмаровой, региональный конкурс способствует росту профессиональных компетенций сотрудников учреждения, повышению престижа профессии работников многофункциональных центров, позволяет специалистам посмотреть на достижения других МФЦ, обменяться опытом.

— Для руководства учреждения это еще и возможность увидеть объективную картину того, как работают офисы, какие практики предлагают, какие у них есть успехи, а в чем, может быть, и недоработки. Все это в конечном счете способствует совершенствованию всей системы предоставления государственных и муниципальных услуг в центрах «Мои документы», — подчеркивает специалист.

Итоги регионального конкурса будут подведены в октябре. Победители будут награждены ценными призами, а также представят Пермский край на всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России», который ежегодно проводится Министерством экономического развития Российской Федерации.

Отметим, в этом году многофункциональные центры Пермского края бьют рекорды по посещаемости. За первое полугодие 2018 года сотрудники МФЦ оказали более 2,5 млн услуг, это на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в регионе работают 53 филиала и более 200 структурных подразделений «Мои документы».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:34 | 6.09.2018
Работникам екатеринбургского предприятия-банкрота ООО «Нефтемаш» начали выплачивать долги по зарплате

16:13 | 6.09.2018
Не удержался от соблазна. В Шадринске мойщик угнал дорогой автомобиль клиента и разбил его

15:59 | 6.09.2018
Свердловский облсуд не вернул мандат бывшему депутату Армену Карапетяну

15:30 | 6.09.2018
В Екатеринбурге обжалован приговор Владиславу Рябухину

15:28 | 6.09.2018
Завтра в пермской гимназии № 33 откроется семейный культурно-досуговый центр

15:19 | 6.09.2018
В Зауралье чиновника из опеки наказали за бездействие. Дети жили в ужасных условиях и наблюдали, как спиваются родители

14:53 | 6.09.2018
Территория будущего туристического кластера «Гора Белая» охватит 15 населенных пунктов

14:48 | 6.09.2018
Юрий Пономарев внес представление руководителю Департамента Росприроднадзора по УрФО

14:40 | 6.09.2018
В Прикамье выберут лучший многофункциональный центр

14:33 | 6.09.2018
Участок улицы Куйбышева в Кургане перекроют на месяц

14:28 | 6.09.2018
В Екатеринбурге мужчина в форме майора измазал фекалиями двери офиса

14:14 | 6.09.2018
Пермяков приглашают поболеть за участников международного марафона

14:03 | 6.09.2018
Суд Кургана еще на месяц продлил арест главы УФНС Зауралья

13:59 | 6.09.2018
В Свердловской области убрано почти 20% зерновых и зернобобовых

13:37 | 6.09.2018
Сбербанк заплатит екатеринбурженке 145 тысяч рублей за навязанную услугу страхования

13:08 | 6.09.2018
Екатеринбуржцы приберутся в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках

12:59 | 6.09.2018
В Перми обсуждают проекты муниципальных программ на 2019–2023 годы

12:50 | 6.09.2018
В Кургане юноша украл из цветочного магазина 13 букетов для любимой

12:49 | 6.09.2018
«Парма» подписала центрового из «Зенита» Ивана Лазарева

12:47 | 6.09.2018
Турфирма из Екатеринбурга похитила деньги более 50 человек

12:30 | 6.09.2018
Tele2 предоставляет клиентам «SOS-пакет»

12:25 | 6.09.2018
Алексей Андреев назначен ректором Пермского аграрно-технологического университета

12:17 | 6.09.2018
В отношении бывшего руководства администрации Заречного возбуждено уголовное дело

12:13 | 6.09.2018
В Перми протестировали новый светомузыкальный фонтан

12:05 | 6.09.2018
Пермякам напоминают о правилах получения знака «Инвалид»

12:00 | 6.09.2018
Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Екатеринбурге

11:46 | 6.09.2018
Житель Талицы, угрожавший сломать голову инспектору ДПС, осужден на реальный срок

11:20 | 6.09.2018
Евгений Куйвашев призвал провести выборы «легитимно, открыто и демократично»

11:09 | 6.09.2018
В МОБ напомнили об ответственности за участие в митинге Навального в Екатеринбурге

11:07 | 6.09.2018
В Зауралье с 7 по 9 сентября пройдет межрегиональный фестиваль «Бардовские костры»

10:51 | 6.09.2018
В результате стрельбы по Audi в Екатеринбурге пострадал один человек

10:30 | 6.09.2018
Улицу Первомайскую будут перекрывать в три этапа

10:14 | 6.09.2018
Следователи провели обыск в доме экс-главы Заречного

09:58 | 6.09.2018
На трассе Пермь — Екатеринбург сломался автопоезд с адсорберами

09:51 | 6.09.2018
За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:28 | 6.09.2018
В Свердловской области бывшая госслужащая вернула государству 12,5 млн рублей

05.09.2018

22:57 | 5.09.2018
В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету

22:21 | 5.09.2018
«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на площади 1905 года

20:46 | 5.09.2018
В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»

20:35 | 5.09.2018
Завтра в Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть

20:12 | 5.09.2018
Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом

19:41 | 5.09.2018
В Свердловской области фермера оштрафовали за чрезмерное пользование удобрениями

18:29 | 5.09.2018
Суд Кургана отправил педофила в тюрьму на 14 лет. Доказано 19 эпизодов

18:22 | 5.09.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Умный ребенок»

18:16 | 5.09.2018
Новый инвестиционный проект сможет приносить Пермскому краю более 300 млн рублей в год

18:06 | 5.09.2018
В Перми на заводе им. Шпагина завершается подготовка к Молодежному форуму

18:00 | 5.09.2018
Жители Перми и эксперты определят внешний вид участка бывшей кондитерской фабрики

17:58 | 5.09.2018
Депутат. Один день из жизни депутата Государственной Думы от Свердловской области

17:56 | 5.09.2018
В Екатеринбурге неизвестные рассылали письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой

17:29 | 5.09.2018
«Ваша честь, свою вину я полностью не признаю». В Кургане начался процесс над экс-начальником УФСИН Ильясовым


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 