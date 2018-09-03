Пермь: новости дня
14:14 | 6.09.2018
Пермяков приглашают поболеть за участников международного марафона
Первый и самый верный способ посмотреть Пермский международный марафон – стать болельщиком. Поддержать своих близких, друзей, коллег плакатами и кричалками можно будет 9 сентября, начиная с 09.00, по всему маршруту – от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы. А также в пяти фан-зонах – в районе библиотеки им. Горького, у ЦУМа, в районе кинотеатра «Кристалл», на пересечении улиц Сибирской и Луначарского, на площади Ветеранов у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Кстати, 7 августа состоится финальная перед марафоном сессия «школы болельщиков». С 15.00 до 18.00 в интерактивно-выставочной зоне на городской эспланаде пройдут мастер-классы по изготовлению креативных плакатов. Создать вдохновляющие растяжки для бегунов помогут специалисты детско-юношеского центра «Рифей». Здесь же можно будет изготовить из бумаги необычные головные уборы, маски и другие атрибуты болельщика.
С 18.30 до 19.30 в павильоне «Центр событий» Лето Парка состоится интерактивная лекция «Мы болеем, ты бежишь», на которой расскажут и покажут, как проходят мероприятия такого масштаба, как марафон, в других городах и странах. Дадут полезные советы, как создать самую дружную команду поддержки и зарядить марафонцев энергией, представят план действий для групп болельщиков. После обзора лучших мировых примеров у участников будет возможность попрактиковаться – на примере простых речевок создать свою особенную. У любителей рифмовать будет возможность блеснуть талантом и покреативить, а также выучить несколько движений под зажигательную музыку.
Контактное лицо школы болельщиков – Татьяна Клюкач, 8-982-230-35-23.
Также посмотреть забеги Пермского международного марафона можно будет в стартово-финишном городке у Театра-Театра. Здесь для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией, а комментировать грандиозное спортивное событие, как и в прошлом году, будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.
Кроме того, трансляция забегов будет доступна на официальном сайте марафона permmarathon.ru в режиме онлайн и в записи после мероприятия.
Отметим, сегодня регистрацию на Пермский международный марафон прошли 8 тысяч человек из 16 стран мира – Анголы, Египта, Ирака, Италии, Катара, Кении, Кот-д'Ивуара, Нигерии, Республики Конго, России, Руанды, Сенегала, Таджикистана, Турции, Эфиопии, Великобритании. 9 сентября в 9.00 на старт выйдут спортсмены на дистанции 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09.15 в забеге на 200 метров свои силы попробуют участники на колясках. В 14.00 будет дан старт массовому забегу на 3 км.
© «Вечерние Ведомости»
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