В Перми обсуждают проекты муниципальных программ на 2019–2023 годы

12:59 | 6.09.2018

В рамках круглых столов были рассмотрены проекты функционально-целевого блока «Управление ресурсами и экономическое развитие», возглавляемого первым заместителем главы администрации Перми Виктором Агеевым.



В заседании круглого стола под председательством Виктора Агеева приняли участие депутаты Пермской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Перми. Проекты муниципальных программ представили руководители функциональных органов.



Как ранее было отмечено на внеочередном комитете городской думы по бюджету и налогам, особенностью нового бюджетного цикла по расходным обязательствам является увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным их укрупнением. Пятилетний цикл муниципальных программ послужит основным механизмом реализации мероприятий к 300-летию города.



И. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ирина Пименова рассказала о муниципальной программе «Экономическое развитие города Перми». Она озвучила структуру программы, включающую четыре подпрограммы: создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми, формирование благоприятной инвестиционной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка. Так, ставится задача реализации кластерного подхода в экономике города — в 2019 году их должно быть 7 на территории города, к 2023 году число возрастет до 9 кластеров.



Планируется, что объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 79,3 тысячи рублей на человека в 2019 году возрастет до 94 тысяч рублей в 2023 году.



Кроме того, количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства, будет увеличиваться ежегодно.



Определена задача по созданию условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли. Так, доля мест для размещения нестационарных торговых объектов, определенных в схеме НТО, должна увеличиться с 93,3 до 96 % в 2023 году. Доля автостоянок открытого типа в общем их количестве на муниципальных участках — с 97 до 99 %.



Также в рамках заседания круглого стола на обсуждение был вынесен проект программы «Управление муниципальным имуществом города Перми». Докладывал по вопросу и. о. начальника департамента имущественных отношений Александр Соснин. Цель программы — повышение эффективности управления муниципальным имуществом. В планах департамента — увеличение доходов от сдачи в аренду имущества с 90,3 млн рублей в 2019 году до 108 млн рублей в 2023 году. Предполагается увеличение доходов в виде дивидендов до 4 млн рублей в год.



Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова рассказала о реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми на 2019–2023 годы». Ее цель — сбалансированное развитие территории города посредством территориального планирования. Она отметила, что запланирован рост доли площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории с 90,05 % в 2019 году до 92,43 % в 2023 году. Ввод общей площади жилья в городе Перми возрастет с 700 до 770 тысяч кв. метров в 2020 году, показатель будет оставаться на указанной планке до 2023 года.



Проект муниципальной программы департамента земельных отношений администрации города Перми «Управление земельными ресурсами города Перми» презентовала его начальник Ольга Немирова. Цель программы — максимизация доходов бюджета Перми от использования земли на территории города. Ольга Немирова отметила, что планируется рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города по земельному налогу, арендной плате за землю, доходов от продажи земельных участков, платы по соглашению об установлении сервитута и перераспределении земельных участков, штрафов за нарушение земельного законодательства с 2992,7 млн рублей (2019 год) до 2995,7 млн рублей (2023 год).



Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых ДЗО, достигнет показателя 100 % в 2023 году. Кроме того, планируется снизить объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) с 376,1 млн рублей в 2019 году до 196,3 млн рублей в 2023 году.



Рекомендации, высказанные депутатами при обсуждении проектов муниципальных программ, будут учтены при их дальнейшем утверждении.