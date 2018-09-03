«Парма» подписала центрового из «Зенита» Ивана Лазарева

12:49 | 6.09.2018

Пермский баскетбольный клуб заключил соглашение с российским центровым Иваном Лазаревым.



Ивану 27 лет, его рост – 210 см, вес – 105 кг, он воспитанник БК «Динамо». Спортсмен успел поиграть в «Триумфе», «Рязани» и ЦСКА. В составе ЦСКА баскетболист был двукратным чемпионом Единой Лиги ВТБ, а также победителем Евролиги.



Прошедший сезон Иван Лазарев играл за питерский «Зенит». Контракт с центровым рассчитан на один сезон.