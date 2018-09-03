Алексей Андреев назначен ректором Пермского аграрно-технологического университета

12:25 | 6.09.2018

Новым ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова» назначен Алексей Петрович Андреев.



Алексей Андреев являлся депутатом Государственной Думы РФ, знаком с Прикамьем не понаслышке, с 2009 по 2012 год работал главным федеральным инспектором по Пермскому краю.



Долгое время Алексей Андреев работал в научной среде, в структурах Российской академии наук, является автором около 80 научных, учебных и публицистических произведений.



Пермский государственный аграрно­-технологический университет является одним из крупнейших вузов Прикамья, в университете сформировались 12 известных научных школ. Они плодотворно продолжают свои научно-исследовательские изыскания, имеющие существенное значение для экономики региона и страны, вуз обеспечивает пополнение агропромышленного комплекса региона новыми квалифицированными кадрами.



Назначение А. Андреева ректором университета сможет придать дополнительный толчок в развитии вуза.



«Мы ценим те наработки, которые были достигнуты предыдущим руководством университета, однако видны и многие резервы в развитии вуза. В частности, важным является повышение интереса молодежи к сельскохозяйственным специальностям, так как руководство региона придает дополнительный импульс развития этому сектору экономики, региону нужны новые квалифицированные кадры. Мы также планируем усилить научное направление в деятельности университета, поскольку все наработки для этого есть», — заявил Алексей Андреев.