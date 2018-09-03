Завтра в Перми откроется выставка «Умный ребенок»

18:22 | 5.09.2018

С 6 по 9 сентября на специализированной выставке «Умный ребенок» («Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59) будут представлены услуги 18 учреждений допобразования города, свои мастер-классы проведут педагоги детских садов.



В рамках культурно-развлекательной программы 10-й выставки образовательных технологий «Умный ребенок» родители и их дети смогут познакомиться с кружками художественно-эстетической, технической и спортивной, экологической и краеведческой, военно-патриотической направленности, занятия по которым проходят в городских учреждениях дополнительного образования.



В ходе выставки педагоги проведут ознакомительные мастер-классы и занятия, более подробную информацию родители смогут получить непосредственно в том детском центре, который их заинтересует. До 15 сентября идет набор детей на обучение по представленным направлениям. Отметим, что в Перми сегодня работают 18 учреждений дополнительного образования. Например, Дворец детского (юношеского) творчества по итогам прошлого года вошел в топ-100 лучших учреждений дополнительного образования России. Кроме этого, занятия и кружки организованы на базе общеобразовательных учреждений. По итогам прошлого учебного года такие занятия посещали более 45 тысяч детей.



Кроме этого, на выставке педагоги детских садов города познакомят родителей с краткосрочными образовательными практиками, а также с предоставляемыми в учреждениях дополнительными платными услугами. Такие услуги могут получать в том числе дети, не посещающие детский сад. Так, специалисты детского сада №266 презентуют работу семейного клуба «Вместе мы – сила», с помощью воспитателей и методистов детского сада №112 ребята смогут создать сказку своими руками.



В рамках деловой программы выставки педагоги, руководители образовательных учреждений, а также родители смогут принять участие в панельной дискуссии «Школьная форма – какой она должна быть», а также посетить специальные форумы и мастер-классы по инновационным образовательным практикам.