Новый инвестиционный проект сможет приносить Пермскому краю более 300 млн рублей в год

18:16 | 5.09.2018

Представители компании MALLTECH презентовали краевым и городским властям обновленный проект торгового центра, который планируется разместить на участке бывшего ипподрома. Строительство предполагается начать в 1 квартале 2019 года.



В настоящее время завершается проектирование торгового центра общей площадью 150 тыс. кв. м (с учетом подземной парковки). Проект предполагает 2 этажа, на которых разместятся ритейл-гипермаркет, магазины, многозальный кинотеатр, фудкорт, масштабный детский развлекательный центр. По словам генерального директора компании MALLTECH Николая Артеменко, планируется, что почти половина второго этажа торгового центра будет посвящена детям: здесь разместятся специализированные магазины и развлекательная зона. В досуговом центре для детей площадью порядка 2,6 тысячи кв. м будет представлено большое количество аттракционов, зон для активного отдыха.



Кроме того, предполагается, что в новом торговом центре появятся бренды как уже представленные на территории Пермского края, так и новые. В частности, ведутся переговоры о размещении на торговых площадях нового центра японской марки одежды UNIQLO и магазина спортивных товаров Under armour.



Общий объем инвестиций в строительство составит порядка 9 млрд рублей. При этом налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 300 млн рублей в год.



Строительство нового торгового центра предполагает комплексное развитие территории, включающее и проходящие активности в СК им. Сухарева. Предполагается, что инфраструктура ТЦ позволит посетителям крупных культурных и спортивных мероприятий, проходящих в спорткомплексе, пользоваться услугами фудкорта, развлекательных площадок и вместительной парковки.



Отдельно во время рабочей встречи обсудили вопросы организации дорожного движения в этом районе города. По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, транспортная инфраструктура на этом участке рассчитана на достаточный поток машин: на этапе проектирования шоссе Космонавтов и транспортного кольца были заложены показатели, учитывающие не только строительство торгового центра с новыми рабочими местами, но и потенциальную жилую застройку на 3 тысячи человек.



На территории самого торгового центра предусмотрена подземная всесезонная и наземная парковки более чем на 4 тысячи автомобилей. Жители смогут добраться до торгового центра как на личном автомобиле или общественном транспорте, так и на бесплатных автобусах (шаттлах). Кроме того, планируется организовать для пешеходов крытые переходы до остановок общественного транспорта.