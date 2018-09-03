Жители Перми и эксперты определят внешний вид участка бывшей кондитерской фабрики

18:00 | 5.09.2018

Краевым властям представили обновленный проект многофункционального комплекса, который планируется возвести на месте бывшей кондитерской фабрики (участок, огороженный улицами Монастырской, Попова, Петропавловской, Осинской). Новый собственник участка — ООО «Проспект Групп» — предполагает, что здесь могут появиться пятизвездочная гостиница, крупный торговый центр, включающий развлекательные площадки и выставочные залы. Общая площадь земельного участка составляет примерно 31 тыс. кв. м. Предполагаемая площадь зданий — 150 тыс. кв. м.



Комментируя итоги встречи, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что представленный проект, безусловно, требует общественных обсуждений и последующей доработки. «Важно понимать, что новый квартал должен быть не только функциональным и удобным, здесь должен быть очень корректный переход от исторических зданий центра города к новой архитектуре. К тому же, к набережной мы должны сохранить пешеходный доступ, который впоследствии сможет стать самостоятельным туристическим маршрутом вдоль улицы Попова. Поэтому проект необходимо вынести на обсуждение экспертов и жителей Перми, чтобы учесть мнение общественности», — подчеркнул глава региона.



По словам главы города Перми Дмитрия Самойлова, предложенная концепция будет также вынесена на обсуждение Градостроительного совета, следующее заседание которого запланировано на конец сентября.



Представленный проект включает в себя разновысотные здания от 13,5 до 40 метров. Как пояснили авторы проекта, архитекторы бюро Twelve Architects, самым высоким зданием станет гостиница. Такая высотность, по мнению архитекторов, повысит инвестиционную привлекательность проекта и позволит гостинице гармонично вписаться в архитектурный марш города.



Соединение многофункционального комплекса с общественным пространством на пермской эспланаде планируется реализовать, построив надземный пешеходный переход.



По словам генерального директора ООО «Проспект Пермь» (дочернее предприятие ООО «Проспект Групп») Александра Петрова, по предварительным расчетам общий бюджет проекта может составить 7 млрд руб. Первую очередь строительства объекта планируется запустить в 2020 году. «Проект реально украсит город и даже может стать его жемчужиной. С точки зрения инвестиционной привлекательности, это тоже знаковый объект: в центре наблюдается нехватка качественных торговых площадей, и, я уверен, он будет востребован жителями», — заявил Александр Петров.



Особое внимание инвестор уделил транспортной доступности будущего многофункционального комплекса. В качестве варианта организации дорожного движения на действующих магистралях департамент дорог и транспорта города Перми предлагает добавить полосу для движения общественного транспорта на улице Попова, а также проработать организацию двустороннего движения на улице Монастырской. Напомним, сейчас оно одностороннее в сторону Коммунального моста.



Инвестор претендует на получение проектом статуса «приоритетного инвестиционного проекта». Компания уже подготовила документы и направила их в Агентство инвестиционного развития Пермского края. Получение этого статуса позволит инвестору претендовать на часть муниципальной земли в квартале без проведения торгов.



Отметим, ООО «Проспект Групп» основано в 2013 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых помещений. Компания приобрела участок, где раньше располагалась кондитерская фабрика, в 2017 году.