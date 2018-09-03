Через 10 дней в путешествие по Пермскому краю отправится «Библиокараван»

17:13 | 5.09.2018

17–21 сентября впервые в Пермском крае пройдет ХVII Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2018». Более 120 участников из 21 региона России проедут 739 километров, познакомятся с организацией библиотечного дела и общим состоянием отрасли в Перми, Губахе, Лысьве, Чусовом, Кунгуре, поселке Ильинском.



Главная тема «Библиокаравана-2018»: «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В программе форума профессиональные, культурно-образовательные мероприятия, знакомство с городами Пермского края.



Гостям покажут не одну отдельно взятую библиотеку, как это обычно происходит при проведении конференций или семинаров в стационарном режиме, а региональную систему взаимодействия областных и муниципальных библиотек, познакомят с библиотеками разных уровней. Это позволит оценить развитие библиотечного дела в регионе в целом, социокультурные достижения региона и интегрированность библиотек в общий культурный контекст. А попутно вся страна сможет больше узнать о пермских музеях и театрах, лысьвенском «Музее каски», интерактивном путешествии в Верхнюю Губаху, чусовской «Болдинской осени» и других туристических маршрутах, культурных программах, экскурсиях и квестах, которые могут предложить библиотеки, музеи, туристические предприятия Пермского края.



Анатолий Красноборов, глава Ильинского муниципального района:



— Поселок Ильинский первый встречает гостей со всей нашей страны, от ее самых северных до самых южных областей — от Архангельска и Республики Коми до Крыма, от столиц до сибирских городов — к нам приедут из Московской и Ленинградской области и из Красноярска. Это очень ответственно, мы постараемся достойно показать роль Ильинской районной библиотеки и музея в презентации нашего поселка — центра строгановских вотчин и места, где начинались многие культурные и образовательные традиции пермской земли.



«Библиокараван» — один из престижных профессиональных библиотечных форумов Российской Федерации, целью которого является знакомство не только с лучшими библиотеками России, но и с целым регионом, его духовной и материальной культурой.