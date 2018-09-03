В Перми увеличивается зона платной парковки

16:57 | 5.09.2018

Как отметили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», расширение зоны платной парковки будет введено поэтапно.



Напомним, за два года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит. Однако в настоящее время зона платных парковок охватывает лишь небольшую часть города. И за пределами этого пространства существуют те же проблемы, а именно: образование заторов движения, дефицит парковочных мест и нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств.



С 10 сентября придорожные парковки станут платными на территории, ограниченной улицей Попова, улицей Пушкина, улицей Крисанова, улицей Окулова. Также платными станут парковки, расположенные в границах улицы Пушкина, Комсомольского проспекта, улицы Революции, улицы Николая Островского. В платную зону также войдут участки улицы Ленина и улицы Петропавловской от улицы Николая Островского до улицы Клименко и улицы Клименко от улицы Ленина до улицы Петропавловской. С 1 октября к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной улицей Революции, улицей Николая Островского, улицей Чернышевского, площадью Карла Маркса, улицей Сибирской, улицей Полины Осипенко, Комсомольским проспектом, а также улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.



Нововведения необходимы для увеличения скорости движения в центре города и снижения количества автомобилистов, въезжающих в центр на личном транспорте. В новую территориальную зону войдут загруженные участки, расположенные вблизи объектов притяжения автомобилистов: торговых комплексов, бизнес-центров и так далее. Также расширение зоны платной парковки позволит увеличить скорость движения и уменьшить заторы общественного транспорта из-за неправильно припаркованных автомобилей.



— Расширение зоны платных парковок происходит поэтапно. По данным социологического исследования, подходящими для расширения районами жители называли чаще всего Ленинский и Мотовилихинский районы. В дальнейшем тарифная политика и расширение зоны в других районах будет детально просчитываться, чтобы платные парковки становились еще более эффективным инструментом для сокращения нарушений правил стоянки, а также разгрузки улично-дорожной сети, — отмечает Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».



Также готовится проект по организации перехватывающих парковок, внедрение которых позволит облегчить заезды и выезды в районе границ парковочной зоны.



Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, отмечает:



— Регулирование парковочного пространства как инструмент для обеспечения комфортного доступа к городским территориям оправданно и ожидаемо. При постепенном расширении территории платных парковок Пермь сможет начать переход к системе организации нескольких тарифных зон, как это работает уже в Москве и многих европейских столицах. Город готов к этому, поскольку перед введением платных парковок были подготовлены все необходимые документы с перспективными расчетами. Такие документы, стоит отметить, разработаны не во всех муниципальных образованиях. Это дает вариативность в принятии решений. Чем больше инструментов регулирования парковочного пространства, тем эффективнее выстроена работа. При этом муниципальные власти отдают приоритет развитию общественного транспорта, уже озвучены планы по обновлению трамвайной инфраструктуры и закупке новых вагонов.



Всего в городе на сегодняшний день функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут. Стоимость одного часа — 20 рублей — взимается в рабочие дни с 09:00 до 19:00. Оператором системы выступает компания «Ростелеком».