Мотовилихинский район Перми отметит 80-летие

16:26 | 5.09.2018

Праздник «День района» состоится 8 сентября на территории Мотовилихинского пруда. Запланированы различные спортивные состязания и выступления творческих коллективов.



Спортивная программа начнется с 10:30 и будет состоять из следующих соревнований: пляжный волейбол и футбол, футволей, шахматы, соревнования по рывку гири, веселые старты для детей и их родителей, а также самые зрелищные соревнования на лодках класса «Дракон».



С 12:00 начнет работать сцена, на которой будут проводиться различные мастер-классы, выступят спортивные и творческие коллективы Мотовилихинского района и города Перми, пройдут конкурсы с розыгрышем подарков.



Помимо этого, по инициативе совета старшеклассников при администрации Мотовилихинского района города Перми в «День района» пройдет краеведческая игра для учащейся молодежи «Наша Мотовилиха». Участникам необходимо будет отыскать на празднике кураторов игры, ответить на их вопросы о Мотовилихе и выполнить интересные задания от совета старшеклассников. Игра будет проходить с 14:00 до 15:30. Все праздничные мероприятия, посвященные юбилею, будут проходить до 20:00.