Пермяков приглашают принять участие в экомарафоне «Переработка»

16:21 | 5.09.2018

Акция состоится 16 октября. Принять участие в экомарафоне могут жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации.



В рамках всероссийского экомарафона «Сдай макулатуру – спаси дерево» с 17 сентября по 19 октября в Пермском крае будет организован сбор макулатуры. В Перми акция состоится 16 октября. В течение этого времени все организации и жители края, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на sdai-bumagu.com, смогут принять участие в акции.



Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» возрождает традиции сбора макулатуры, что дает возможность производителям бумаги экономить дефицитное древесное сырье, а жителям планеты – ее ресурсы. Также акция является частью программы по созданию отрасли по раздельному сбору отходов в соответствии с поручением президента РФ от 15 ноября 2017 года.



Акция проходит два раза в год в виде соревнования. Принять участие в экомарафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победители и активные участники акции награждаются денежными премиями, ценными призами и грамотами от организаторов.



В Пермском крае акция проводится при поддержке министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и проекта «Подари Дерево».



Акция успешно проходит в разных регионах страны – Московской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Пензенской, Смоленской, Орловской, Курской областях, республиках Мордовия и Башкортостан.



По результатам акции будет составлен зеленый краевой рейтинг. Победители экомарафона – наиболее активные города – получат призы. Главный приз – аллея из тридцати саженцев маньчжурского ореха от проекта подари-дерево.рф.