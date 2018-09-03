В Пермском крае будет дополнительно установлено 56 комплексов фотовидеофиксации

16:13 | 5.09.2018

КГУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило торги по выбору подрядчика на выполнение работ по поставке и установке оборудования фотовидеофиксации (ФВФ) и весогабаритного контроля (ВГК).



Поставка и установка оборудования ФВФ, ВГК на территории Пермского края осуществляется в целях исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением правительства Пермского края 03.10.2013 №1323-п.



Комплексы будут установлены согласно адресному плану, с которым можно ознакомиться на сайте http://mintrans.permkrai.ru/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/aktualnaya-informatsiya. С них будет осуществляться передача информации о нарушениях ПДД в информационную систему ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях.



Комплексы ФВФ должны обеспечивать фиксацию основных нарушений ПДД:



- превышение скорости ТС в зоне контроля,



- превышение скорости ТС на измерительном участке длиной от 500 м,



- проезд на запрещающий сигнал светофора,



- выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора,



- нарушение правил остановки и стоянки,



- движение по полосе для встречного движения,



- проезд грузовых ТС в запрещенном направлении,



- несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС.



Комплексы ВГК должны автоматически измерять весовые и габаритные параметры транспортных средств в движении без снижения скоростного режима.



Стоимость лота – 672 285 998 руб. 48 коп. Срок выполнения работ – декабрь 2019 года.