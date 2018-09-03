В Прикамье разыскивается осужденный Николай Сугак

15:49 | 5.09.2018

ГУФСИН по Пермскому краю информирует, что из исправительной колонии № 12 строгого режима, дислоцирующейся в поселке Широковский Губахинского района, совершил побег особо опасный преступник Сугак Николай Юрьевич 1992 года рождения, уроженец и житель Республики Украина.



Приметы: рост — 183 см, худощавое телосложение, темные волосы, короткая спортивная стрижка. При ходьбе сутулится, есть шрам на верхней губе слева и три шрама на левом предплечье.



Был одет в черное спортивное трико с красными манжетами снизу, черную флисовую куртку со светлыми надписями на груди, на ногах ботинки с крупным протектором.



Он может находиться на территории любого из районов Пермского края, передвигаться на общественном и попутном транспорте, пешком вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, по просекам и тропам.



Прикамцев просят проявить бдительность и выполнить гражданский долг. Тех, кто увидит Сугака Николая Юрьевича, просят сообщить о его местонахождении по телефонам:



83422100112, 83422100113 – дежурная часть ГУФСИН России по Пермскому краю;

89012678730 – дежурная часть ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Пермскому краю;

102 – полиция.