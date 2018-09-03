Более 320 тысяч человек посетили за лето «Выходные на набережной» в Перми

15:33 | 5.09.2018

Организаторы подвели итоги 100-дневного проекта «Выходные на набережной».



Напомним, глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть городской набережной культурными и спортивными мероприятиями. Для этого в прошлом году был разработан проект «Суббота на набережной». Летом и осенью было проведено более 150 мероприятий, которые посетили около 226 тысяч человек.



С конца декабря прошлого года до начала апреля этого года был реализован экспериментальный проект #ЦветСвет, благодаря которому пермяки и гости города смогли погрузиться в творчество Павла Бажова, увидеть фрагменты балетных постановок и узнать интересные факты о коллекции деревянной скульптуры Пермской художественной галереи. За три месяца видеоинсталляции #ЦветСвет увидели 210,2 тысячи зрителей.



Оценив популярность предыдущих проектов среди жителей и гостей Перми, городские власти приняли решение создать в этом году еще более масштабный проект «Выходные на набережной». Мероприятия проекта проходили 100 дней, с 25 мая по 1 сентября, по пятницам, субботам и воскресеньям, а завершились 2 сентября большим концертом, посвященным Дню набережной.



В эти дни в любимом для пермяков месте проходили мастер-классы, акции, выступления солистов и музыкальных групп. Так, вместе с партнерами в рамках «Выходных на набережной» было организовано десять совместных фестивалей — «Бизнес-лето-2018», «Пермь Активная», «Рябина фест» и другие.



«Выходные на набережной» дали старт большому культурному проекту «Дни городов Прикамья», в рамках которого свои презентации на набережной представили города края: Чусовой, Кунгур, Добрянка и Лысьва.



Также наш город принял участие в масштабных акциях, организованных двумя федеральными телеканалами. Это фестиваль «Игры престолов» и большая танцевальная гонка среди городов России, в которой Пермь вошла в десятку лидеров.



Если сложить время, которое пермяки провели на набережной, танцуя, получится танцевальный марафон длиною 200 часов. Танго, сальса, бачата, сон, зук, руэда, фламенко — это лишь некоторые танцевальные направления, мастер-классы по которым прошли на набережной за лето.



«Выходные на набережной» выдались не только культурными, но и спортивными. За лето здесь прошло больше 20 соревнований по самым разным видам спорта: чемпионат Пермского края по армрестлингу и мас-рестлингу, соревнования по русской армейской подготовке, «Тяни авто». Также пермяки приняли участие в трех легкоатлетических забегах по лестнице «Пермские 150». Каждый желающий мог пробежать 150 ступеней вверх до Соборной площади.



Мероприятия проекта в этом году посетило 322,8 тысячи человек, из них 16 тысяч пришли, чтобы вместе отпраздновать День набережной. Эмоции гостей запечатлены более чем на 14 тысячах фотографий, которые опубликованы на официальных ресурсах в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/coastweekend) и Instagram (instagram.com/coast_weekend).



Напомним, проект «Выходные на набережной» был реализован в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».