В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана

14:33 | 5.09.2018

На левой стороне улицы Героев Хасана ведутся работы по устройству дорожной одежды, установке бортовых камней, устройству наружного освещения и светофора. Выполняется строительство дождевой канализации.



На улице Героев Хасана открыть движение на всех шести полосах планируется в начале ноября. В настоящее время по правой стороне улицы выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия конструкции дорожной одежды.



На левой стороне ведутся работы по устройству дорожной одежды, установке бортовых камней, устройству наружного освещения и светофора. Проложен дождевой коллектор.



На данный момент проведены шумозащитные мероприятия — замена окон в жилых домах, переустроены сети связи, сети водопровода и канализации. Завершены работы по устройству футляров для прокладки электрических сетей и газопровода под проезжей частью.



В сентябре планируется запуск движения по левой стороне проезжей части от улицы Васильева до железнодорожного путепровода. В октябре подрядная организация планирует завершить работы по устройству тротуаров, укладке верхнего слоя покрытия, установке знаков, барьерных и пешеходных ограждений. Полностью открыть движение на шести полосах планируется в начале ноября.



В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми в этом году будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве объектов работы перешли в завершающую стадию. На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.