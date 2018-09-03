Пермь: новости дня
12:19 | 5.09.2018
Средние профессиональные учебные заведения Прикамья подключат к высокоскоростному интернету
Проведение оптоволокна и установка необходимого оборудования будет выполнена ПАО «Ростелеком» в рамках госконтракта с министерством информационного развития и связи Пермского края.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о важности цифровизации сферы образования. «В настоящее время ведется анализ лучших практик страны, чтобы применить этот опыт в Пермском крае. В регионе готовится необходимая инфраструктура, в частности, обновляется оборудование», — отметил глава региона.
Как поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, помимо учреждений СПО, к 2020 году высокоскоростной интернет получат и все школы Прикамья. Это еще более 300 тысяч детей. В 2017 году интернет провели в 30 школ, в 2018 интернет провели уже более чем в 250 школ, до конца года их число удвоиться.
«Одна из главных задач, которую ставит перед нами губернатор, – это оперативное вхождение в процессы, связанные с цифровизацией экономики, – поясняет министр. – Мы готовы обеспечить интернетом школы и учреждения образования. От учителей и педагогов, в свою очередь, мы ждем активного использования интернета в образовательном процессе. Учителя информатики пройдут курсы повышения квалификации, в отдельных случаях – переподготовку. Лучшие педагоги по информатике пройдут стажировку в крупнейших IT-компаниях края».
По мнению директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Сандалова, высокоскоростной интернет расширит возможности всех учащихся для профессионального роста. «В каждое учебное заведение будет проведен канал связи, обеспечивающий доступ к сети интернет на скорости не менее 100 Мбит/с. Также в каждом из краевых учреждений образования будут установлены две беспроводные точки доступа с обязательной идентификацией пользователей», — отметил Роман Сандалов.
© «Вечерние Ведомости»
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