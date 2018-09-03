Средние профессиональные учебные заведения Прикамья подключат к высокоскоростному интернету

12:19 | 5.09.2018

В Прикамье стартует программа по подключению учреждений среднего профессионального образования (СПО) к высокоскоростному интернету. В этом году предполагается подключить 14 колледжей и техникумов из 19. Таким образом, порядка 11 тысяч учащихся получат возможность пользоваться электронными образовательными ресурсами. В 2019 году к интернету подключат оставшиеся 5 средних профессиональных учебных заведений. По данным министерства, к 2020 году высокоскоростным интернетом будут обеспечены все колледжи и техникумы региона.



Проведение оптоволокна и установка необходимого оборудования будет выполнена ПАО «Ростелеком» в рамках госконтракта с министерством информационного развития и связи Пермского края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о важности цифровизации сферы образования. «В настоящее время ведется анализ лучших практик страны, чтобы применить этот опыт в Пермском крае. В регионе готовится необходимая инфраструктура, в частности, обновляется оборудование», — отметил глава региона.



Как поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, помимо учреждений СПО, к 2020 году высокоскоростной интернет получат и все школы Прикамья. Это еще более 300 тысяч детей. В 2017 году интернет провели в 30 школ, в 2018 интернет провели уже более чем в 250 школ, до конца года их число удвоиться.



«Одна из главных задач, которую ставит перед нами губернатор, – это оперативное вхождение в процессы, связанные с цифровизацией экономики, – поясняет министр. – Мы готовы обеспечить интернетом школы и учреждения образования. От учителей и педагогов, в свою очередь, мы ждем активного использования интернета в образовательном процессе. Учителя информатики пройдут курсы повышения квалификации, в отдельных случаях – переподготовку. Лучшие педагоги по информатике пройдут стажировку в крупнейших IT-компаниях края».



По мнению директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Сандалова, высокоскоростной интернет расширит возможности всех учащихся для профессионального роста. «В каждое учебное заведение будет проведен канал связи, обеспечивающий доступ к сети интернет на скорости не менее 100 Мбит/с. Также в каждом из краевых учреждений образования будут установлены две беспроводные точки доступа с обязательной идентификацией пользователей», — отметил Роман Сандалов.