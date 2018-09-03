Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября

12:02 | 5.09.2018

Вечером 4 сентября в министерстве транспорта Пермского края состоялось рабочее совещание по ремонту Чусовского моста. Напомним, с 3 сентября движение по одной из полос Чусовского моста (из Перми в Березники) временно закрыто. Меры приняты для обеспечения безопасного дорожного движения в связи с выявленными дефектами дорожного полотна.



На совещании подрядчик по содержанию Чусовского моста – ООО «ДТИ» – доложил об объеме работ, который необходимо выполнить для восстановления объекта дорожной инфраструктуры.



Прежде всего, необходимо провести демонтаж асфальтобетонного покрытия в месте повреждения, очистку оголенной арматуры от старого бетона, разборку железобетонной плиты сталежелезобетонного пролетного строения в зоне дефекта. Затем будет установлена опалубка для бетонирования, связаны арматурные сетки и проведено бетонирование плиты – эти работы будут выполнены в течение 2 дней. Еще 14 дней потребуется на набор проектной прочности бетона с добавлением специализированных добавок. После этого будут проведены работы по устройству гидроизоляции железобетонной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части – в течение 2 дней.



Предполагается, что ремонтные работы будут завершены к 25 сентября. На период проведения ремонта на мосту введено ограничение движения. Установленные светофоры обеспечивают в автоматическом режиме реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях на участке ремонта.



Водителей просят отнестись с пониманием к создавшейся ситуации, соблюдать порядок реверсивного движения, а также требования временных дорожных знаков.