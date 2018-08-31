В Перми вновь открылся сквер Авиаторов

18:11 | 4.09.2018

Благоустройство мест отдыха, а затем насыщение их культурными событиями является важной задачей городских властей. В сквере Авиаторов посажены кустарники, установлены лавочки, новые ограждения. Для детей смонтирована игровая площадка: домик-лабиринт, паровозик, карусель.



В торжественном открытии сквера приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Пермской городской Думы Дмитрий Федоров и Алексей Оборин, глава администрации Свердловского района Андрей Усов. Сквер Авиаторов находится в исторической части «авиационно-космического» Свердловского района. Рядом располагается спортивный комплекс «Победа», вместе с отремонтированным сквером эта территория будет современным центром микрорайона.



- Одна из ключевых задач городских властей – восстанавливать старые и создавать новые места отдыха для пермяков. Пермь должна быть не только городом-тружеником, но и городом для души. В ближайшие несколько лет в городе будет приведено в порядок 20 парков и скверов, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Благоустройство сквера началось в июне. За это время был обустроен газон, посажены кустарники, сделано резиновое покрытие плитки, установлены бетонные урны, лавочки. Подрядная организация установила ограждения. Также в сквере появились игровые элементы детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.



Также завершены работы по благоустройству бульвара им. Братьев Игнатовых, в сквере по улице Худанина, в сквере «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и в сквере по улице Мира в поселке Новые Ляды. В сентябре начнутся работы по благоустройству сквера им. Мичурина и сквера у ДК им. Пушкина в Орджоникидзевском районе.



Завершается ремонт сквера им. Розалии Землячки. Тестовый запуск фонтана состоится в сентябре. В августе подрядная организация начала ремонт Райского сада, там будут отремонтированы пешеходные дорожки, ограждения, ротонда.