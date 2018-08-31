В столице Прикамья завершен ремонт 13 дорожных объектов

18:09 | 4.09.2018

Работы велись в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



В план реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год вошло 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. В настоящее время на многих объектах ремонт уже завершен: это улицы Гремячий лог, Механошина, Петропавловская, Фоминская, Краснова, Гусарова, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, Грачева, Розалии Землячки, улица Попова (от улицы Пермской до улицы Пушкина и от улицы Монастырской до улицы Петропавловской), а также Южная дамба, дорога на Чусовской водозабор.



В ближайшее время завершится ремонт улицы Екатерининской, где общая площадь ремонта составила более 67 тысяч кв. метров.



Кроме реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», в Перми проводится капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки, 1 сентября здесь было запущено трамвайное движение. Также идут работы по реконструкции улицы Героев Хасана – запустить движение по шести полосам планируется в начале ноября. В этом году начнутся работы по реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской.



В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона кв. метров дорог. На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016-2017 годы в городе отремонтировано два млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.