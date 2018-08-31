В Перми впервые прошел городской туристический слет среди ветеранов

18:00 | 4.09.2018

В Балатовском парке Перми состоялся первый городской туристический слет ветеранов. В нем приняли участие 13 команд из всех районов краевой столицы. Программа слета включала в себя соревнования по спортивному ориентированию и турполосу. Целью мероприятия является пропаганда физической культуры и туризма как средства укрепления здоровья пожилых людей, продления их активного долголетия.



Организатором турслета выступил Пермский городской совет ветеранов. По словам председателя совета Валентины Савкиной, в слете поучаствовали более 60 человек, а за спортсменов болели многочисленные группы поддержки. Туристическая полоса состояла из шести этапов - «прохождение бревна», «болото», «параллельные перила», «азимут», «вязка узлов» и тест по оказанию первой медицинской помощи. Все задания люди старшего поколения выполняли с энергией, энтузиазмом и знанием дела.



Самыми ловкими и умелыми оказались ветераны из Мотовилихинского района, которые заняли первое место. На втором месте – команда Пермского городского совета ветеранов, на третьем – команда совета ветеранов п. Новые Ляды.



«В нашем совете проходят занятия для ветеранов по самым разным направлениям. Это и танцы, и зарядка, и суставная гимнастика. Благодаря этим занятиям у людей «серебряного» возраста есть возможность активно проявлять себя, быть инициативными, спортивными. Все наши начинания всегда поддерживает партийный проект «Старшее поколение», - говорит председатель совета ветеранов Мотовилихинского района Александр Кукушкин.



Победителям туристического слета были вручены кубки, дипломы и медали, всем участникам – грамоты и благодарственные письма. Городской турслет среди ветеранов состоялся в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого в Пермском крае является Александр Бойченко.



«Это событие – настоящий спортивный праздник для старшего поколения, хорошая возможность не только посоревноваться, но и пообщаться. Приятно видеть ветеранов в прекрасной физической форме, в отличном настроении, они все активные и позитивные», - отметил Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.