В Перми проходят аукционы на право размещения НТО

17:10 | 4.09.2018

Торги проходят сегодня, 4 сентября; далее ближайшие торги состоятся 7, 14, 21 сентября и 3 октября. Торговые места расположены в Мотовилихинском, Свердловском, Дзержинском, Ленинском, Индустриальном, Кировском районах города.



Площадки предназначены для установки павильонов, киосков, а также передвижных нестационарных торговых объектов. В аукционной документации указано типовое архитектурное решение, которому должен соответствовать НТО.



Размер площади места размещения НТО варьируется от 6 до 30 кв. метров. Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены торговые точки разнообразной специализации: общественное питание, продажа цветов, овощей и фруктов, киоски по распространению печатной продукции и другие. С полной информацией можно ознакомиться в разделе «Торговая площадка» (gorodperm.ru/actions/property/tradearea).



Как сообщили в городском департаменте экономики и промышленной политики, в настоящее время на право размещения нестационарного торгового объекта разыграны 99 лотов. Аукционы состоялись в отношении 53 лотов. Впоследствии те места, по которым аукционы не состоялись, будут выставлены на торги повторно.



По результатам первых торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, состоявшихся 15 августа, заявки поступили по 35 лотам из 67, выставленных на торги. Начальная цена аукциона по 35 лотам составляла 268167 рублей. Цена предложения победителей составила свыше 180 тысяч рублей.



Кроме того, 22 августа состоялись аукционы по 32 лотам. Заявки поступили в отношении 18. Начальная цена по 18 лотам – 491353 рубля. Цена предложения победителей аукциона составила более 700 тысяч рублей, что в 1,5 раза превышает начальную цену.



Напомним, что постановлением администрации города была создана специальная комиссия по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте. Во вновь созданный орган вошли представители функциональных органов городской администрации.



После того, как проект схемы размещения нестационарных торговых объектов был опубликован для всеобщего ознакомления, администрация Перми принимала обращения, предложения жителей и предпринимательского сообщества. Кроме того, на разных площадках проведены встречи с представителями разных сфер бизнеса, специализирующихся на нестационарной торговле.



Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и по специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в разработанную схему, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечет или условия договора не будут нарушены.