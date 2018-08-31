В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта

17:03 | 4.09.2018

8 сентября движение будет ограничено на время проведения всероссийской акции «Парад студенчества».



С 12.00 до 15.00 8 сентября будет проходить шествие студентов по улицам Куйбышева и Ленина и посвящение в первокурсники на сцене перед Театром-Театром.



Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, с 22.00 7 сентября до 14.00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по маршруту следования колонны:



– улица Куйбышева на участке от улицы Монастырской до улицы Ленина;



– улица Ленина на участке от улицы Куйбышева до улицы Крисанова.



Также с 12.00 до 13.00 на проезжей части улицы Куйбышева на участке от улицы Монастырской до улицы Петропавловской будет проходить сбор участников. На этот период будет закрыто движение транспорта.



Кроме того, на время движения колонн с 13.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:



– улица Куйбышева от улицы Монастырской до улицы Пермской с приостановкой движения транспорта на перекрестке улицы Петропавловской и улицы Советской на время прохождения колонн;



– улица Ленина на участке от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова с приостановкой движения транспорта на перекрестках по улице Попова и улице Борчанинова на время прохождения колонн.



Также с 20.00 до 22.00 9 сентября будет закрыто движение по улице Борчанинова на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина в связи с проведением Молодежного форума.