Движение по Чусовскому мосту в часы пик регулируется сотрудниками ГИБДД

16:19 | 4.09.2018

Для обеспечения безопасного передвижения автотранспорта на Чусовском мосту работают сотрудники ГИБДД. Наряды ДПС выставляются в часы пик. В остальное время движение регулируют работники подрядной организации - компании «ДТИ».



По информации министерства транспорта Пермского края, сейчас на мосту в обоих направлениях установлены и подключены светофоры, регулирование объезда поврежденного участка осуществляется в автоматическом режиме. В ближайшее время подрядчик согласует временную схему дорожного движения с ГИБДД. Уже завтра предполагается приступить к обследованию поврежденного участка дорожного полотна моста и определить объем работ.



Напомним, с 3 сентября движение по одной из полос Чусовского моста (из Перми в Березники) временно закрыто. Меры приняты для обеспечения безопасного дорожного движения в связи с выявленными дефектами дорожного полотна. О сроках ограничения движения будет сообщено дополнительно после обследования мостового сооружения.



Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, не нарушать порядок проезда транспорта по мосту.