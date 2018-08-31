Пермский край и «Газпром» продолжат газификацию региона

16:12 | 4.09.2018

Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николаем Исаковым.



Стороны договорились о совместных усилиях по двум ключевым направлениям: увеличению темпов газификации Пермского края и снижению задолженности потребителей за газ перед структурами «Газпром межрегионгаз». Также в ходе встречи стороны обсудили тему развития в Пермском крае инфраструктуры АЗС на газомоторном топливе.



«Успех в работе наших региональных компаний напрямую зависит от конструктивных взаимодействий с властями региона. То, что мы сегодня фиксируем сокращение прироста задолженности за газ в регионе на 20 %, — это результат совместных усилий правительства Пермского края и «Газпром межрегионгаз Пермь», — подчеркнул Николай Исаков.



Напомним, в Прикамье реализуется первый этап программы газификации, которая действует до 2019 года. Предполагается, что до этого времени газ получат порядка 8000 домов. Это свыше 24 000 человек. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов.