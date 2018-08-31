В день марафона в Перми изменится движение общественного транспорта

15:50 | 4.09.2018

9 сентября с 07.00 до 16.00 в центре города будет перекрыто движение транспорта, изменится и работа городских маршрутов. Автомобилистам и пассажирам рекомендуется быть внимательными.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, автобусные маршруты №7, №33, №35, №39, №41, №46 и №60 будут следовать до остановки «Драмтеатр». Автобусные маршруты №6, №8, №15, №20, №33, №35, №39, №41, №49, №53, №60, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Движение маршрутов с улицы Ленина будет перенаправлено по улицам Крисанова и Екатерининской (Луначарского).



Автобусные маршруты №1, №4, №13, №14, №19, №36, №59, №61, №63, №66, №67 и №74 будут следовать через улицу Куйбышева. Автобусные маршруты №4, №36, №63 и №67 поедут по улице 25-го Октября. Автобусный маршрут №61 будет перенаправлен через Южную дамбу.



Автобусные маршруты №32 и №77 из Орджоникидзевского района будут курсировать до улицы Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных маршрутах №4, №7, №8, №10 и №11. Кроме того, часть автобусов маршрута №77 будет следовать сообщением «Микрорайон Ераничи – Автовокзал».



Автобусный маршрут №5 будет следовать по укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс». Маршрут №33 будет укорочен от остановки «Город сердца» до остановки «Драмтеатр», а от остановки «микрорайон Архиерейка» до остановки «Гипермаркет «Семья». Автобусные маршруты №3 и №68 в этот день работать не будут.



Трамвайный маршрут №5 до 16.00 и с 20.00 до 23.00 будет следовать сообщением «улица Стахановская – станция «Бахаревка». Трамвайный маршрут №6 до 16.00 не обслуживается, вместо него по маршруту «Микрорайон Висим – ОАО «Велта» будет следовать трамвайный маршрут №4. Трамвайный маршрут №7 будет двигаться от остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут №11 до 16.00 и с 20.00 до 23.00 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской.



Троллейбусный маршрут №1 будет следовать по маршруту «улица Гусарова – площадь Дружбы». Троллейбусный маршрут №5 до 16.00 будет двигаться по улицам Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова. Троллейбусный маршрут №10 до 16.00 будет следовать по маршруту «микрорайон Парковый» – Центральный рынок». Троллейбусный маршрут №12 до 16.00 будет следовать по маршруту «улица Милиционера Власова – Центральный рынок».



В связи с перекрытием центральной части города расписание всех маршрутов общественного транспорта будет скорректировано. Посмотреть его в режиме онлайн можно на gortransperm.ru.